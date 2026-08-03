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03.08.2026 06:31:29
Fundely zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Fundely hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Fundely vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,00 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,810 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Fundely 612,0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 622,4 Millionen JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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