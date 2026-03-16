CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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16.03.2026 07:18:29
Funding change ends school holiday food vouchers
The local authority said it was a "difficult decision" but other support would still be availableWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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