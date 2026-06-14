Funding Circle Holdings Aktie
WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62
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14.06.2026 06:00:09
Funding Circle claims two-thirds of payouts under SME loan scheme
Lender used successor to Covid-era small business loan scheme to hand out loans to higher-risk borrowersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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