30.10.2025 18:11:25

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

30-Oct-2025 / 17:11 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

30 October 2025

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

30 October 2025

Number of ordinary shares purchased:

49,302

Highest price paid per share:

134.20p

Lowest price paid per share:

131.80p

Volume weighted average price paid per share:

132.7899p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 543,206 of its Ordinary Shares in treasury and has 304,198,370 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 304,198,370 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

132.7899p

49,302

 

Individual information:

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

559

134.20

09:17:27

00358839399TRLO1

XLON

1145

133.80

09:19:46

00358841171TRLO1

XLON

442

133.00

09:20:16

00358841612TRLO1

XLON

682

133.00

09:20:16

00358841613TRLO1

XLON

529

134.00

09:20:33

00358841750TRLO1

XLON

4

134.00

09:20:33

00358841751TRLO1

XLON

78

134.00

09:20:33

00358841752TRLO1

XLON

605

134.00

09:21:02

00358842036TRLO1

XLON

600

133.20

09:21:56

00358842793TRLO1

XLON

605

133.20

09:29:54

00358849736TRLO1

XLON

84

132.80

09:34:24

00358854082TRLO1

XLON

168

132.80

09:34:24

00358854083TRLO1

XLON

252

132.80

09:34:24

00358854084TRLO1

XLON

108

132.80

09:34:24

00358854085TRLO1

XLON

144

132.80

09:34:24

00358854086TRLO1

XLON

84

132.80

09:34:24

00358854087TRLO1

XLON

384

132.80

09:34:24

00358854088TRLO1

XLON

781

132.40

09:34:25

00358854108TRLO1

XLON

61

132.60

09:34:36

00358854217TRLO1

XLON

544

132.60

09:34:36

00358854218TRLO1

XLON

599

132.80

09:46:00

00358863717TRLO1

XLON

3

132.80

09:46:00

00358863718TRLO1

XLON

137

133.20

09:51:49

00358867502TRLO1

XLON

1624

133.20

09:51:49

00358867503TRLO1

XLON

1094

132.80

09:55:17

00358869410TRLO1

XLON

750

133.40

10:04:10

00358872179TRLO1

XLON

84

133.40

10:31:14

00358873361TRLO1

XLON

166

133.40

10:31:14

00358873362TRLO1

XLON

246

133.40

10:31:14

00358873363TRLO1

XLON

97

133.40

10:31:14

00358873364TRLO1

XLON

583

133.20

10:31:16

00358873366TRLO1

XLON

853

133.80

10:51:01

00358874057TRLO1

XLON

460

133.80

10:51:01

00358874058TRLO1

XLON

463

133.20

10:57:17

00358874395TRLO1

XLON

19

133.20

10:57:17

00358874396TRLO1

XLON

92

133.20

10:57:17

00358874397TRLO1

XLON

579

133.40

10:59:57

00358874507TRLO1

XLON

237

133.80

11:12:33

00358874963TRLO1

XLON

327

133.80

11:12:33

00358874964TRLO1

XLON

15

133.80

11:12:33

00358874965TRLO1

XLON

223

133.60

11:22:13

00358875299TRLO1

XLON

356

133.60

11:22:13

00358875300TRLO1

XLON

579

133.20

11:31:45

00358875738TRLO1

XLON

665

133.00

11:36:05

00358875888TRLO1

XLON

539

133.00

11:36:05

00358875889TRLO1

XLON

602

133.00

11:36:05

00358875890TRLO1

XLON

602

133.00

11:36:05

00358875891TRLO1

XLON

602

133.00

11:36:05

00358875892TRLO1

XLON

571

132.40

11:45:24

00358876135TRLO1

XLON

224

132.20

11:50:49

00358876318TRLO1

XLON

368

132.20

11:50:49

00358876319TRLO1

XLON

104

132.20

11:51:52

00358876350TRLO1

XLON

260

132.40

11:52:40

00358876373TRLO1

XLON

59

132.40

11:52:40

00358876374TRLO1

XLON

339

132.40

11:52:45

00358876376TRLO1

XLON

603

132.20

12:13:14

00358877166TRLO1

XLON

500

132.20

12:13:26

00358877174TRLO1

XLON

148

132.20

12:13:26

00358877175TRLO1

XLON

573

132.00

12:15:10

00358877225TRLO1

XLON

598

132.00

12:15:10

00358877226TRLO1

XLON

598

132.00

12:15:27

00358877233TRLO1

XLON

609

131.80

12:22:57

00358877506TRLO1

XLON

229

132.80

12:54:50

00358878596TRLO1

XLON

592

132.60

12:56:39

00358878667TRLO1

XLON

578

132.60

12:56:39

00358878668TRLO1

XLON

71

132.60

13:22:57

00358879521TRLO1

XLON

573

132.40

13:23:35

00358879533TRLO1

XLON

7

132.40

13:23:43

00358879543TRLO1

XLON

573

132.40

13:23:43

00358879544TRLO1

XLON

597

132.20

13:26:26

00358879703TRLO1

XLON

178

132.20

13:26:27

00358879704TRLO1

XLON

871

132.20

13:26:27

00358879705TRLO1

XLON

122

132.20

13:28:48

00358879782TRLO1

XLON

122

132.20

13:28:49

00358879783TRLO1

XLON

376

132.00

13:29:03

00358879791TRLO1

XLON

211

132.00

13:29:03

00358879792TRLO1

XLON

613

133.00

14:03:01

00358881443TRLO1

XLON

72

133.60

14:15:10

00358881902TRLO1

XLON

91

133.60

14:18:32

00358882031TRLO1

XLON

602

133.20

14:18:32

00358882032TRLO1

XLON

1091

133.20

14:20:35

00358882127TRLO1

XLON

180

133.20

14:20:35

00358882128TRLO1

XLON

582

132.80

14:24:42

00358882290TRLO1

XLON

500

132.60

14:24:42

00358882291TRLO1

XLON

104

132.60

14:24:42

00358882292TRLO1

XLON

86

132.60

14:24:51

00358882294TRLO1

XLON

252

132.80

14:32:03

00358882572TRLO1

XLON

37

133.00

14:53:37

00358883817TRLO1

XLON

170

133.00

14:53:40

00358883818TRLO1

XLON

604

132.60

14:53:40

00358883819TRLO1

XLON

830

133.20

15:22:14

00358885314TRLO1

XLON

597

132.80

15:22:14

00358885315TRLO1

XLON

146

133.00

15:22:14

00358885316TRLO1

XLON

451

133.00

15:22:14

00358885317TRLO1

XLON

575

132.80

15:22:14

00358885318TRLO1

XLON

575

132.60

15:22:15

00358885319TRLO1

XLON

591

132.40

15:28:56

00358885722TRLO1

XLON

591

132.40

15:28:56

00358885723TRLO1

XLON

590

132.40

15:28:56

00358885724TRLO1

XLON

377

132.40

15:52:00

00358887032TRLO1

XLON

184

132.40

15:52:00

00358887033TRLO1

XLON

56

132.20

15:52:02

00358887036TRLO1

XLON

1

132.20

15:52:02

00358887037TRLO1

XLON

213

132.20

15:54:23

00358887236TRLO1

XLON

71

132.20

15:54:23

00358887237TRLO1

XLON

244

132.20

15:59:51

00358887547TRLO1

XLON

108

132.20

15:59:51

00358887548TRLO1

XLON

1036

132.60

16:03:38

00358887865TRLO1

XLON

784

132.40

16:03:38

00358887866TRLO1

XLON

970

132.40

16:03:38

00358887867TRLO1

XLON

686

132.20

16:03:38

00358887868TRLO1

XLON

1080

132.20

16:03:38

00358887869TRLO1

XLON

686

132.20

16:03:38

00358887870TRLO1

XLON

1178

132.20

16:18:51

00358889106TRLO1

XLON

322

132.20

16:18:51

00358889107TRLO1

XLON

267

132.20

16:18:51

00358889108TRLO1

XLON

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 406742
EQS News ID: 2221540

 
End of Announcement EQS News Service

