31.10.2025 17:50:15

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

31-Oct-2025 / 16:50 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

31 October 2025

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

31 October 2025

Number of ordinary shares purchased:

64,382

Highest price paid per share:

133.80p

Lowest price paid per share:

131.20p

Volume weighted average price paid per share:

132.2259p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 607,588 of its Ordinary Shares in treasury and has 304,133,988 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 304,133,988 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

132.2259p

64,382

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

563

132.20

08:00:24

00359006529TRLO1

XLON

613

133.60

08:15:44

00359016056TRLO1

XLON

584

133.00

08:21:09

00359021307TRLO1

XLON

287

132.80

08:45:30

00359036712TRLO1

XLON

298

132.80

08:45:30

00359036713TRLO1

XLON

77

133.60

09:25:11

00359076383TRLO1

XLON

114

133.60

09:25:11

00359076384TRLO1

XLON

344

133.80

09:25:30

00359076756TRLO1

XLON

283

133.80

09:25:30

00359076757TRLO1

XLON

617

133.40

09:25:30

00359076758TRLO1

XLON

150

133.80

09:25:30

00359076759TRLO1

XLON

617

133.40

09:25:31

00359076800TRLO1

XLON

601

133.20

09:40:10

00359099319TRLO1

XLON

618

133.40

09:58:40

00359125660TRLO1

XLON

500

133.00

10:30:11

00359127285TRLO1

XLON

73

133.00

10:30:11

00359127286TRLO1

XLON

1197

133.00

10:35:20

00359127513TRLO1

XLON

211

133.00

10:35:20

00359127516TRLO1

XLON

619

132.60

10:35:20

00359127517TRLO1

XLON

400

132.60

10:39:08

00359127685TRLO1

XLON

186

132.60

10:39:08

00359127686TRLO1

XLON

6

132.80

10:56:59

00359128367TRLO1

XLON

65

132.60

11:06:39

00359128688TRLO1

XLON

21

132.60

11:06:39

00359128689TRLO1

XLON

36

132.60

11:06:39

00359128690TRLO1

XLON

158

132.80

11:17:08

00359129167TRLO1

XLON

214

133.20

11:21:57

00359129317TRLO1

XLON

806

133.20

11:21:57

00359129318TRLO1

XLON

125

133.80

11:57:38

00359130684TRLO1

XLON

565

133.40

12:00:56

00359130796TRLO1

XLON

511

133.00

12:05:00

00359130961TRLO1

XLON

684

133.40

12:18:01

00359131559TRLO1

XLON

630

133.40

12:18:01

00359131560TRLO1

XLON

200

133.80

12:31:57

00359132091TRLO1

XLON

1038

133.80

12:31:57

00359132092TRLO1

XLON

598

133.20

12:39:00

00359132289TRLO1

XLON

604

132.60

12:39:00

00359132290TRLO1

XLON

305

132.80

12:39:00

00359132291TRLO1

XLON

150

132.80

12:39:00

00359132292TRLO1

XLON

5939

133.00

12:39:00

00359132293TRLO1

XLON

4365

133.00

12:39:00

00359132294TRLO1

XLON

604

132.60

12:39:20

00359132310TRLO1

XLON

583

132.60

13:06:06

00359133052TRLO1

XLON

1177

132.40

13:17:32

00359133394TRLO1

XLON

235

132.20

13:20:31

00359133457TRLO1

XLON

263

132.20

13:20:34

00359133458TRLO1

XLON

75

132.20

13:20:34

00359133459TRLO1

XLON

11

132.20

13:20:34

00359133460TRLO1

XLON

224

132.20

13:20:34

00359133461TRLO1

XLON

2075

132.00

13:20:44

00359133462TRLO1

XLON

496

132.00

13:21:15

00359133468TRLO1

XLON

121

132.00

13:21:15

00359133469TRLO1

XLON

80

132.00

13:45:38

00359134811TRLO1

XLON

100

131.80

13:45:48

00359134821TRLO1

XLON

57

132.00

14:21:52

00359136354TRLO1

XLON

57

132.00

14:21:52

00359136355TRLO1

XLON

496

132.00

14:22:08

00359136366TRLO1

XLON

114

132.00

14:22:08

00359136367TRLO1

XLON

566

131.60

14:22:21

00359136377TRLO1

XLON

236

132.20

15:04:10

00359138233TRLO1

XLON

309

132.00

15:05:28

00359138270TRLO1

XLON

164

132.00

15:07:04

00359138452TRLO1

XLON

57

132.00

15:07:04

00359138453TRLO1

XLON

44

132.00

15:08:30

00359138518TRLO1

XLON

24

132.00

15:08:30

00359138519TRLO1

XLON

57

132.00

15:08:30

00359138520TRLO1

XLON

228

132.00

15:13:47

00359138771TRLO1

XLON

164

132.00

15:13:47

00359138772TRLO1

XLON

182

132.00

15:13:47

00359138773TRLO1

XLON

202

132.00

15:13:56

00359138782TRLO1

XLON

150

132.00

15:13:56

00359138783TRLO1

XLON

571

131.80

15:14:04

00359138796TRLO1

XLON

9

131.80

15:14:04

00359138797TRLO1

XLON

50

131.80

15:25:57

00359139454TRLO1

XLON

17

131.80

15:26:02

00359139455TRLO1

XLON

137

132.20

15:49:58

00359140326TRLO1

XLON

1104

132.20

15:54:33

00359140560TRLO1

XLON

500

132.00

15:54:37

00359140570TRLO1

XLON

411

132.00

15:54:50

00359140580TRLO1

XLON

89

132.00

15:54:50

00359140581TRLO1

XLON

89

132.00

15:54:50

00359140582TRLO1

XLON

84

132.00

15:54:50

00359140583TRLO1

XLON

416

132.00

15:54:50

00359140584TRLO1

XLON

224

131.60

16:00:01

00359140836TRLO1

XLON

383

131.60

16:00:01

00359140837TRLO1

XLON

24

131.20

16:04:00

00359141065TRLO1

XLON

107

131.20

16:04:00

00359141066TRLO1

XLON

150

131.20

16:04:00

00359141067TRLO1

XLON

129

131.20

16:04:00

00359141068TRLO1

XLON

57

131.40

16:11:02

00359141355TRLO1

XLON

98

131.40

16:11:02

00359141356TRLO1

XLON

123

131.40

16:11:02

00359141357TRLO1

XLON

75

131.40

16:11:02

00359141358TRLO1

XLON

265

131.40

16:11:45

00359141396TRLO1

XLON

353

131.40

16:11:45

00359141397TRLO1

XLON

6745

131.40

16:11:45

00359141398TRLO1

XLON

15093

131.40

16:11:45

00359141399TRLO1

XLON

594

131.20

16:11:45

00359141400TRLO1

XLON

586

131.40

16:12:29

00359141435TRLO1

XLON

25

131.60

16:16:15

00359141685TRLO1

XLON

578

131.60

16:16:26

00359141689TRLO1

XLON

8

131.80

16:18:31

00359141787TRLO1

XLON

165

131.80

16:18:31

00359141788TRLO1

XLON

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 406874
EQS News ID: 2222178

 
End of Announcement EQS News Service

