04.02.2026 18:55:05

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

04-Feb-2026 / 17:55 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

4 February 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

4 February 2026

Number of ordinary shares purchased:

65,000

Highest price paid per share:

162.60p

Lowest price paid per share:

159.60p

Volume weighted average price paid per share:

161.2395p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,439,298 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,302,278 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,302,278 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

161.2395p

65,000

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

464

161.00

08:06:11

00375048159TRLO1

XLON

494

160.80

08:06:54

00375048652TRLO1

XLON

452

160.60

08:10:54

00375052995TRLO1

XLON

492

160.20

08:23:30

00375063495TRLO1

XLON

477

160.20

08:23:30

00375063496TRLO1

XLON

451

160.20

08:27:13

00375066517TRLO1

XLON

451

160.20

08:29:31

00375068941TRLO1

XLON

476

160.20

08:37:54

00375076733TRLO1

XLON

487

160.00

08:37:56

00375076756TRLO1

XLON

469

159.80

08:37:58

00375076799TRLO1

XLON

477

159.80

08:38:17

00375077137TRLO1

XLON

483

159.80

08:38:24

00375077244TRLO1

XLON

486

159.80

08:47:23

00375086590TRLO1

XLON

464

159.60

08:53:15

00375095059TRLO1

XLON

481

159.60

09:06:50

00375111053TRLO1

XLON

403

159.60

09:07:08

00375111357TRLO1

XLON

49

159.60

09:07:08

00375111358TRLO1

XLON

99

159.80

09:46:59

00375178489TRLO1

XLON

121

159.80

09:46:59

00375178490TRLO1

XLON

557

161.40

10:29:10

00375203979TRLO1

XLON

691

161.40

10:29:10

00375203980TRLO1

XLON

45

161.40

10:42:06

00375205685TRLO1

XLON

412

161.40

10:42:06

00375205686TRLO1

XLON

477

161.20

10:42:06

00375205687TRLO1

XLON

439

161.20

10:42:43

00375205772TRLO1

XLON

39

161.20

10:42:43

00375205773TRLO1

XLON

459

161.40

10:46:46

00375206085TRLO1

XLON

2

161.80

10:52:01

00375206557TRLO1

XLON

74

161.80

10:52:01

00375206558TRLO1

XLON

482

161.60

10:56:50

00375206845TRLO1

XLON

19

161.40

11:03:17

00375207345TRLO1

XLON

474

161.40

11:03:17

00375207346TRLO1

XLON

484

161.00

11:03:19

00375207349TRLO1

XLON

94

161.60

11:07:14

00375207627TRLO1

XLON

458

161.20

11:07:14

00375207628TRLO1

XLON

421

161.00

11:13:41

00375208108TRLO1

XLON

62

161.00

11:13:41

00375208109TRLO1

XLON

494

161.00

11:21:13

00375208490TRLO1

XLON

487

160.80

11:21:13

00375208491TRLO1

XLON

134

160.40

11:28:56

00375208941TRLO1

XLON

133

161.00

11:28:56

00375208942TRLO1

XLON

494

161.00

11:28:56

00375208943TRLO1

XLON

188

161.00

11:28:56

00375208944TRLO1

XLON

97

161.40

11:35:22

00375209307TRLO1

XLON

692

161.40

11:35:22

00375209308TRLO1

XLON

311

161.40

11:35:22

00375209309TRLO1

XLON

468

161.00

11:36:57

00375209380TRLO1

XLON

621

161.60

11:51:50

00375210295TRLO1

XLON

71

161.60

11:51:50

00375210296TRLO1

XLON

620

161.80

12:00:55

00375210840TRLO1

XLON

497

162.00

12:04:49

00375211038TRLO1

XLON

450

161.80

12:15:18

00375211699TRLO1

XLON

157

162.20

12:20:22

00375212022TRLO1

XLON

1367

162.20

12:38:18

00375212969TRLO1

XLON

15

162.00

12:41:54

00375213236TRLO1

XLON

1352

162.00

12:41:54

00375213237TRLO1

XLON

965

162.20

12:52:01

00375213707TRLO1

XLON

282

162.00

12:52:02

00375213709TRLO1

XLON

702

162.00

12:52:02

00375213710TRLO1

XLON

926

161.80

12:52:12

00375213715TRLO1

XLON

921

161.40

12:57:52

00375214128TRLO1

XLON

460

161.40

12:57:52

00375214129TRLO1

XLON

59

161.00

13:00:39

00375214329TRLO1

XLON

463

161.20

14:00:45

00375217187TRLO1

XLON

1324

161.20

14:00:45

00375217188TRLO1

XLON

124

161.20

14:00:45

00375217189TRLO1

XLON

476

161.00

14:00:46

00375217191TRLO1

XLON

461

160.80

14:00:46

00375217192TRLO1

XLON

95

161.00

14:06:58

00375217553TRLO1

XLON

95

161.00

14:07:08

00375217578TRLO1

XLON

95

161.00

14:07:08

00375217579TRLO1

XLON

95

161.00

14:07:08

00375217580TRLO1

XLON

95

161.00

14:07:08

00375217581TRLO1

XLON

461

161.00

14:31:13

00375219625TRLO1

XLON

460

160.60

14:31:36

00375219738TRLO1

XLON

464

160.40

14:39:16

00375221328TRLO1

XLON

99

160.40

14:41:08

00375221594TRLO1

XLON

464

160.20

14:53:11

00375222891TRLO1

XLON

463

160.20

14:53:11

00375222892TRLO1

XLON

941

160.00

14:53:12

00375222895TRLO1

XLON

942

159.80

14:53:12

00375222897TRLO1

XLON

947

160.40

14:59:55

00375223465TRLO1

XLON

234

160.40

14:59:55

00375223466TRLO1

XLON

447

160.40

14:59:55

00375223467TRLO1

XLON

1377

160.20

15:00:05

00375223507TRLO1

XLON

192

160.60

15:00:48

00375223614TRLO1

XLON

103

160.60

15:00:58

00375223640TRLO1

XLON

175

162.60

15:09:38

00375224802TRLO1

XLON

956

162.40

15:09:38

00375224803TRLO1

XLON

886

162.40

15:09:38

00375224804TRLO1

XLON

936

162.40

15:09:48

00375224816TRLO1

XLON

987

162.20

15:09:48

00375224817TRLO1

XLON

950

162.00

15:09:51

00375224827TRLO1

XLON

939

162.00

15:09:51

00375224828TRLO1

XLON

156

162.00

15:09:51

00375224829TRLO1

XLON

930

162.00

15:10:31

00375224889TRLO1

XLON

538

162.20

15:16:56

00375225690TRLO1

XLON

191

162.20

15:16:56

00375225691TRLO1

XLON

100

162.20

15:16:56

00375225692TRLO1

XLON

481

162.40

15:23:07

00375226720TRLO1

XLON

191

162.40

15:23:07

00375226721TRLO1

XLON

589

162.40

15:23:07

00375226722TRLO1

XLON

1369

162.20

15:23:07

00375226723TRLO1

XLON

1077

162.20

15:24:31

00375226958TRLO1

XLON

287

162.20

15:24:31

00375226959TRLO1

XLON

1412

161.80

15:26:14

00375227120TRLO1

XLON

1376

161.60

15:27:16

00375227218TRLO1

XLON

922

161.40

15:27:53

00375227254TRLO1

XLON

517

161.40

15:27:53

00375227255TRLO1

XLON

1365

161.00

15:31:16

00375227519TRLO1

XLON

455

161.00

15:31:16

00375227520TRLO1

XLON

832

160.80

15:37:49

00375228264TRLO1

XLON

1032

160.80

15:38:19

00375228336TRLO1

XLON

832

160.80

15:38:19

00375228337TRLO1

XLON

63

161.20

15:38:27

00375228365TRLO1

XLON

64

161.20

15:38:27

00375228366TRLO1

XLON

364

161.20

15:38:27

00375228367TRLO1

XLON

19

160.80

15:38:28

00375228369TRLO1

XLON

533

161.80

15:40:22

00375228637TRLO1

XLON

500

161.60

15:43:34

00375228921TRLO1

XLON

485

161.60

15:43:34

00375228922TRLO1

XLON

485

161.40

15:46:06

00375229155TRLO1

XLON

451

161.20

15:46:08

00375229158TRLO1

XLON

472

161.00

15:51:07

00375229685TRLO1

XLON

457

161.20

15:57:28

00375230302TRLO1

XLON

456

161.20

15:57:28

00375230303TRLO1

XLON

1

161.20

16:01:13

00375230653TRLO1

XLON

456

161.20

16:01:13

00375230654TRLO1

XLON

447

160.80

16:02:10

00375230749TRLO1

XLON

41

160.80

16:08:56

00375231403TRLO1

XLON

425

160.80

16:08:56

00375231404TRLO1

XLON

389

160.80

16:17:24

00375232398TRLO1

XLON

68

160.80

16:17:24

00375232399TRLO1

XLON

487

160.80

16:17:59

00375232466TRLO1

XLON

303

160.80

16:19:50

00375232721TRLO1

XLON

5

160.80

16:19:50

00375232722TRLO1

XLON

203

160.80

16:19:50

00375232723TRLO1

XLON

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 417199
EQS News ID: 2271650

 
End of Announcement EQS News Service

