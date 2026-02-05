Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

05.02.2026 18:09:25

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

05-Feb-2026 / 17:09 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

5 February 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

5 February 2026

Number of ordinary shares purchased:

64,123

Highest price paid per share:

158.60p

Lowest price paid per share:

154.40p

Volume weighted average price paid per share:

155.5081p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,503,421 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,238,155 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,238,155 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

155.5081p

64,123

 

Individual information:

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

471

158.20

08:04:23

00375420221TRLO1

XLON

487

158.60

08:11:31

00375427174TRLO1

XLON

467

158.40

08:11:31

00375427175TRLO1

XLON

943

158.00

08:27:26

00375442220TRLO1

XLON

472

158.00

08:27:26

00375442221TRLO1

XLON

968

157.60

08:27:35

00375442324TRLO1

XLON

463

157.60

08:27:35

00375442325TRLO1

XLON

463

157.40

08:27:50

00375442691TRLO1

XLON

459

157.20

08:37:58

00375450170TRLO1

XLON

486

156.40

08:41:34

00375452539TRLO1

XLON

474

156.20

08:42:44

00375453459TRLO1

XLON

480

155.40

08:46:42

00375456104TRLO1

XLON

480

155.40

08:46:42

00375456105TRLO1

XLON

482

155.80

08:53:19

00375460851TRLO1

XLON

471

155.60

08:56:27

00375463128TRLO1

XLON

498

156.20

09:16:59

00375478335TRLO1

XLON

59

156.20

09:21:25

00375481385TRLO1

XLON

20

156.20

09:21:25

00375481386TRLO1

XLON

26

156.20

09:21:25

00375481387TRLO1

XLON

443

156.20

09:27:16

00375485543TRLO1

XLON

30

156.20

09:27:16

00375485544TRLO1

XLON

344

156.00

09:42:32

00375504494TRLO1

XLON

490

156.20

09:59:50

00375523381TRLO1

XLON

457

156.20

10:32:23

00375525134TRLO1

XLON

457

156.20

10:32:23

00375525135TRLO1

XLON

457

156.20

10:32:23

00375525136TRLO1

XLON

466

156.20

10:51:09

00375526428TRLO1

XLON

500

156.20

10:51:10

00375526435TRLO1

XLON

125

156.20

10:51:10

00375526436TRLO1

XLON

484

156.00

11:24:32

00375528276TRLO1

XLON

494

155.80

11:33:45

00375528775TRLO1

XLON

113

156.00

12:00:29

00375529835TRLO1

XLON

78

156.00

12:02:32

00375529998TRLO1

XLON

446

156.00

12:02:32

00375529999TRLO1

XLON

493

155.80

12:09:47

00375530317TRLO1

XLON

469

155.60

12:09:49

00375530318TRLO1

XLON

163

155.80

12:09:49

00375530319TRLO1

XLON

48

155.80

12:09:49

00375530320TRLO1

XLON

407

155.60

12:09:49

00375530321TRLO1

XLON

100

155.80

12:15:00

00375530500TRLO1

XLON

48

155.80

12:15:00

00375530501TRLO1

XLON

469

155.60

12:36:32

00375531265TRLO1

XLON

487

155.40

12:37:59

00375531345TRLO1

XLON

500

155.60

12:37:59

00375531346TRLO1

XLON

480

155.40

12:37:59

00375531347TRLO1

XLON

486

155.20

12:43:32

00375531554TRLO1

XLON

455

154.80

12:48:10

00375531722TRLO1

XLON

142

155.00

12:51:32

00375531835TRLO1

XLON

128

155.00

12:51:32

00375531836TRLO1

XLON

83

155.00

12:51:32

00375531837TRLO1

XLON

443

155.20

13:08:23

00375532565TRLO1

XLON

479

155.00

13:09:44

00375532629TRLO1

XLON

5166

155.00

13:09:44

00375532630TRLO1

XLON

473

155.00

13:10:28

00375532662TRLO1

XLON

468

155.00

13:14:13

00375532818TRLO1

XLON

468

154.80

13:51:00

00375534442TRLO1

XLON

499

154.60

13:51:12

00375534446TRLO1

XLON

499

154.80

14:11:42

00375535543TRLO1

XLON

32

154.80

14:11:48

00375535545TRLO1

XLON

788

154.80

14:19:05

00375536067TRLO1

XLON

29

155.00

14:19:10

00375536072TRLO1

XLON

181

155.40

14:21:00

00375536201TRLO1

XLON

446

155.40

14:21:00

00375536202TRLO1

XLON

695

155.40

14:21:00

00375536203TRLO1

XLON

3

155.40

14:21:00

00375536204TRLO1

XLON

464

155.40

14:25:41

00375536425TRLO1

XLON

489

155.20

14:28:39

00375536579TRLO1

XLON

474

155.20

14:32:06

00375536811TRLO1

XLON

206

155.60

14:35:14

00375537097TRLO1

XLON

575

155.60

14:35:14

00375537098TRLO1

XLON

82

155.60

14:35:14

00375537099TRLO1

XLON

1383

155.60

14:35:14

00375537100TRLO1

XLON

570

155.60

14:35:14

00375537101TRLO1

XLON

299

155.80

14:35:31

00375537121TRLO1

XLON

483

155.60

14:36:52

00375537221TRLO1

XLON

498

155.60

14:47:52

00375538077TRLO1

XLON

456

155.40

14:56:02

00375538722TRLO1

XLON

859

155.40

14:56:02

00375538723TRLO1

XLON

208

155.20

14:56:02

00375538725TRLO1

XLON

265

155.20

14:56:02

00375538726TRLO1

XLON

473

155.00

14:56:03

00375538732TRLO1

XLON

131

155.20

14:56:03

00375538733TRLO1

XLON

1541

155.40

14:56:03

00375538736TRLO1

XLON

473

155.20

14:57:34

00375538908TRLO1

XLON

470

155.00

14:57:34

00375538909TRLO1

XLON

470

155.00

14:57:34

00375538910TRLO1

XLON

477

155.00

14:57:34

00375538911TRLO1

XLON

485

155.00

14:57:34

00375538912TRLO1

XLON

492

155.00

14:57:34

00375538913TRLO1

XLON

491

155.00

14:57:34

00375538914TRLO1

XLON

125

155.20

14:57:34

00375538915TRLO1

XLON

499

155.00

14:57:35

00375538916TRLO1

XLON

580

155.00

14:57:35

00375538917TRLO1

XLON

483

155.00

14:57:47

00375538932TRLO1

XLON

475

155.00

14:57:58

00375538951TRLO1

XLON

499

155.00

14:58:11

00375538957TRLO1

XLON

462

155.20

15:01:00

00375539137TRLO1

XLON

492

155.00

15:05:46

00375539449TRLO1

XLON

473

154.80

15:11:28

00375539748TRLO1

XLON

473

154.80

15:11:28

00375539749TRLO1

XLON

918

154.60

15:11:28

00375539757TRLO1

XLON

844

154.80

15:11:28

00375539758TRLO1

XLON

100

154.80

15:13:09

00375539904TRLO1

XLON

495

154.60

15:14:44

00375540006TRLO1

XLON

145

154.60

15:14:45

00375540008TRLO1

XLON

125

154.60

15:14:45

00375540009TRLO1

XLON

145

154.60

15:14:45

00375540010TRLO1

XLON

145

154.60

15:14:45

00375540011TRLO1

XLON

145

154.60

15:14:45

00375540012TRLO1

XLON

145

154.60

15:14:45

00375540013TRLO1

XLON

145

154.60

15:14:45

00375540014TRLO1

XLON

487

154.40

15:14:54

00375540025TRLO1

XLON

619

154.80

15:17:26

00375540233TRLO1

XLON

591

155.00

15:18:59

00375540325TRLO1

XLON

464

154.80

15:23:22

00375540576TRLO1

XLON

467

154.40

15:23:57

00375540603TRLO1

XLON

474

154.40

15:25:05

00375540714TRLO1

XLON

717

155.20

15:25:47

00375540779TRLO1

XLON

462

155.00

15:25:58

00375540789TRLO1

XLON

462

154.80

15:26:04

00375540801TRLO1

XLON

6

154.80

15:31:54

00375541196TRLO1

XLON

480

154.80

15:31:58

00375541198TRLO1

XLON

459

154.60

15:33:01

00375541259TRLO1

XLON

398

155.20

15:39:44

00375541918TRLO1

XLON

80

155.20

15:39:44

00375541919TRLO1

XLON

470

155.00

15:41:11

00375541996TRLO1

XLON

456

154.80

15:45:06

00375542349TRLO1

XLON

120

154.80

15:45:31

00375542383TRLO1

XLON

345

154.80

15:45:31

00375542384TRLO1

XLON

496

154.80

15:46:36

00375542465TRLO1

XLON

653

155.60

15:55:52

00375543393TRLO1

XLON

470

155.80

16:00:22

00375543760TRLO1

XLON

965

155.80

16:03:59

00375544095TRLO1

XLON

498

155.60

16:06:33

00375544583TRLO1

XLON

498

155.60

16:06:33

00375544584TRLO1

XLON

137

155.80

16:07:30

00375544684TRLO1

XLON

300

155.80

16:07:30

00375544685TRLO1

XLON

143

156.00

16:08:02

00375544787TRLO1

XLON

468

155.80

16:08:19

00375544811TRLO1

XLON

468

155.80

16:08:19

00375544812TRLO1

XLON

615

156.40

16:18:24

00375546119TRLO1

XLON

448

156.40

16:18:24

00375546120TRLO1

XLON

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 417331
EQS News ID: 2272348

 
End of Announcement EQS News Service

