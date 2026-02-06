Funding Circle Holdings Aktie

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

06.02.2026 19:25:55

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

06-Feb-2026 / 18:25 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

6 February 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

6 February 2026

Number of ordinary shares purchased:

59,365

Highest price paid per share:

157.60p

Lowest price paid per share:

153.60p

Volume weighted average price paid per share:

156.1099p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,562,786 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,178,790 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,178,790 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

156.1099p

59,365

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

462

155.20

08:24:02

00375721696TRLO1

XLON

407

154.60

08:31:21

00375728232TRLO1

XLON

52

154.80

08:35:06

00375731641TRLO1

XLON

35

154.60

08:35:06

00375731643TRLO1

XLON

327

154.60

08:36:25

00375732778TRLO1

XLON

73

154.60

08:36:29

00375732812TRLO1

XLON

276

154.80

08:38:00

00375734133TRLO1

XLON

2875

155.00

08:45:35

00375741595TRLO1

XLON

339

155.00

08:45:35

00375741596TRLO1

XLON

136

155.00

08:45:35

00375741597TRLO1

XLON

462

154.40

08:46:16

00375742331TRLO1

XLON

479

154.00

08:46:32

00375742575TRLO1

XLON

479

153.80

08:46:32

00375742576TRLO1

XLON

507

153.60

08:47:10

00375743136TRLO1

XLON

488

153.60

08:51:35

00375748231TRLO1

XLON

231

154.00

09:07:29

00375774127TRLO1

XLON

455

153.80

09:07:29

00375774129TRLO1

XLON

12

153.80

09:07:29

00375774130TRLO1

XLON

499

154.00

09:10:23

00375776456TRLO1

XLON

443

154.80

09:18:16

00375787350TRLO1

XLON

40

154.80

09:18:16

00375787351TRLO1

XLON

483

154.40

09:18:41

00375787786TRLO1

XLON

506

154.40

09:28:59

00375799820TRLO1

XLON

462

154.80

09:34:58

00375807145TRLO1

XLON

286

155.20

09:40:15

00375813469TRLO1

XLON

96

155.20

09:40:15

00375813470TRLO1

XLON

409

155.40

09:45:35

00375820059TRLO1

XLON

462

155.00

09:49:09

00375825345TRLO1

XLON

2

154.60

09:55:08

00375833662TRLO1

XLON

347

155.40

10:08:54

00375838866TRLO1

XLON

934

155.20

10:16:30

00375839232TRLO1

XLON

947

155.00

10:16:30

00375839236TRLO1

XLON

6

155.20

10:19:23

00375839333TRLO1

XLON

489

155.20

10:19:23

00375839334TRLO1

XLON

194

155.20

10:25:41

00375839658TRLO1

XLON

431

155.40

10:53:58

00375841231TRLO1

XLON

100

155.40

10:53:58

00375841232TRLO1

XLON

97

155.60

10:57:16

00375841346TRLO1

XLON

495

155.20

11:07:44

00375841725TRLO1

XLON

118

155.20

11:12:07

00375841868TRLO1

XLON

347

155.20

11:12:07

00375841869TRLO1

XLON

556

155.60

11:12:07

00375841870TRLO1

XLON

236

155.60

11:12:07

00375841871TRLO1

XLON

253

155.80

11:23:42

00375842302TRLO1

XLON

462

155.80

11:26:42

00375842389TRLO1

XLON

487

155.40

11:27:31

00375842415TRLO1

XLON

953

155.60

11:37:09

00375842773TRLO1

XLON

217

155.80

11:41:51

00375842913TRLO1

XLON

65

155.80

11:41:51

00375842914TRLO1

XLON

477

155.40

11:44:11

00375843015TRLO1

XLON

1487

155.60

12:07:41

00375843797TRLO1

XLON

461

155.60

12:15:45

00375843930TRLO1

XLON

1

155.60

12:15:45

00375843931TRLO1

XLON

492

155.00

12:20:50

00375844043TRLO1

XLON

491

155.00

12:20:50

00375844044TRLO1

XLON

492

155.00

12:20:50

00375844045TRLO1

XLON

123

155.20

12:20:50

00375844046TRLO1

XLON

1417

155.00

12:20:50

00375844047TRLO1

XLON

123

155.20

12:20:50

00375844048TRLO1

XLON

1439

155.00

12:20:50

00375844049TRLO1

XLON

942

155.80

13:16:03

00375845691TRLO1

XLON

1011

156.20

13:16:21

00375845703TRLO1

XLON

81

156.20

13:16:21

00375845704TRLO1

XLON

100

156.20

13:16:21

00375845705TRLO1

XLON

471

156.40

13:37:47

00375846621TRLO1

XLON

377

156.80

14:01:08

00375847181TRLO1

XLON

477

156.60

14:02:42

00375847269TRLO1

XLON

476

156.60

14:02:42

00375847270TRLO1

XLON

474

156.40

14:15:21

00375847739TRLO1

XLON

932

156.80

14:42:06

00375849328TRLO1

XLON

466

156.80

14:42:06

00375849329TRLO1

XLON

976

157.60

14:48:06

00375849652TRLO1

XLON

473

157.40

14:56:04

00375850366TRLO1

XLON

473

157.40

14:56:04

00375850367TRLO1

XLON

368

157.40

14:56:05

00375850368TRLO1

XLON

368

157.40

14:56:05

00375850369TRLO1

XLON

196

157.20

14:56:05

00375850370TRLO1

XLON

764

157.20

14:56:05

00375850371TRLO1

XLON

186

157.40

14:56:05

00375850372TRLO1

XLON

196

157.20

14:58:03

00375850443TRLO1

XLON

284

157.20

14:58:03

00375850444TRLO1

XLON

462

157.00

15:01:01

00375850874TRLO1

XLON

462

156.80

15:05:46

00375851129TRLO1

XLON

461

156.80

15:05:46

00375851130TRLO1

XLON

1010

156.60

15:13:16

00375851532TRLO1

XLON

505

156.60

15:13:16

00375851533TRLO1

XLON

98

157.40

15:19:23

00375851906TRLO1

XLON

548

157.40

15:19:23

00375851907TRLO1

XLON

472

157.20

15:24:33

00375852220TRLO1

XLON

471

157.20

15:24:33

00375852221TRLO1

XLON

925

157.40

15:29:42

00375852530TRLO1

XLON

936

157.20

15:39:33

00375853024TRLO1

XLON

156

157.40

15:39:33

00375853029TRLO1

XLON

996

157.40

15:39:33

00375853030TRLO1

XLON

581

156.80

15:39:42

00375853035TRLO1

XLON

409

157.20

15:44:39

00375853283TRLO1

XLON

66

157.20

15:44:39

00375853284TRLO1

XLON

476

157.60

15:47:03

00375853455TRLO1

XLON

508

157.60

15:47:03

00375853456TRLO1

XLON

1013

157.20

15:50:16

00375853616TRLO1

XLON

1231

157.60

15:58:11

00375853940TRLO1

XLON

483

157.60

15:58:11

00375853941TRLO1

XLON

558

157.60

15:58:11

00375853942TRLO1

XLON

341

157.60

15:58:11

00375853943TRLO1

XLON

122

157.60

15:58:11

00375853944TRLO1

XLON

146

157.60

15:58:11

00375853945TRLO1

XLON

481

157.40

15:59:30

00375854011TRLO1

XLON

464

157.20

16:00:48

00375854090TRLO1

XLON

479

157.00

16:05:19

00375854383TRLO1

XLON

870

157.20

16:05:19

00375854384TRLO1

XLON

127

157.20

16:05:19

00375854385TRLO1

XLON

462

157.00

16:05:19

00375854386TRLO1

XLON

1

157.20

16:05:25

00375854399TRLO1

XLON

327

157.00

16:09:42

00375854962TRLO1

XLON

135

157.00

16:10:40

00375855033TRLO1

XLON

462

157.00

16:14:42

00375855214TRLO1

XLON

327

157.00

16:14:42

00375855215TRLO1

XLON

135

157.00

16:14:42

00375855216TRLO1

XLON

937

157.00

16:14:42

00375855217TRLO1

XLON

38

156.80

16:14:46

00375855222TRLO1

XLON

827

156.80

16:15:43

00375855286TRLO1

XLON

72

156.80

16:15:43

00375855287TRLO1

XLON

809

156.80

16:15:43

00375855288TRLO1

XLON

56

156.80

16:15:43

00375855289TRLO1

XLON

881

156.80

16:15:43

00375855290TRLO1

XLON

4

156.60

16:15:55

00375855303TRLO1

XLON

52

156.60

16:17:29

00375855415TRLO1

XLON

417

156.60

16:17:29

00375855416TRLO1

XLON

477

156.60

16:17:29

00375855417TRLO1

XLON

478

156.40

16:17:32

00375855421TRLO1

XLON

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 417464
EQS News ID: 2272934

 
End of Announcement EQS News Service

