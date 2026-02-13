Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.02.2026 17:58:45

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

13-Feb-2026 / 16:58 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

13 February 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

13 February 2026

Number of ordinary shares purchased:

61,151

Highest price paid per share:

155.20p

Lowest price paid per share:

151.20p

Volume weighted average price paid per share:

153.1313p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,859,052 of its Ordinary Shares in treasury and has 300,882,524 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 300,882,524 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

153.1313p

61,151

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

1985

155.00

08:31:28

00377350624TRLO1

XLON

500

155.00

08:33:59

00377351942TRLO1

XLON

498

155.00

08:38:37

00377356491TRLO1

XLON

498

154.60

08:42:30

00377358349TRLO1

XLON

499

154.40

08:42:30

00377358350TRLO1

XLON

500

154.20

08:42:34

00377358379TRLO1

XLON

81

154.60

09:15:58

00377374301TRLO1

XLON

532

154.60

09:19:05

00377376422TRLO1

XLON

1369

154.80

09:19:47

00377377124TRLO1

XLON

141

155.00

09:30:00

00377383953TRLO1

XLON

282

155.00

09:30:00

00377383954TRLO1

XLON

332

155.00

09:30:00

00377383955TRLO1

XLON

133

155.20

09:30:01

00377383957TRLO1

XLON

318

155.20

09:30:08

00377384055TRLO1

XLON

115

155.20

09:30:24

00377384187TRLO1

XLON

523

155.00

09:30:24

00377384188TRLO1

XLON

100

155.00

09:40:36

00377392272TRLO1

XLON

156

155.00

09:40:36

00377392273TRLO1

XLON

539

154.60

09:40:37

00377392287TRLO1

XLON

509

154.40

09:55:47

00377410081TRLO1

XLON

100

154.40

10:00:50

00377414793TRLO1

XLON

142

154.40

10:00:50

00377414794TRLO1

XLON

261

154.40

10:00:50

00377414795TRLO1

XLON

349

153.20

10:09:03

00377415534TRLO1

XLON

150

153.20

10:09:03

00377415535TRLO1

XLON

349

152.80

10:09:04

00377415538TRLO1

XLON

150

152.80

10:09:04

00377415539TRLO1

XLON

1016

153.20

10:13:25

00377415783TRLO1

XLON

523

153.20

10:29:22

00377435992TRLO1

XLON

523

153.00

10:36:04

00377436276TRLO1

XLON

517

152.60

10:39:38

00377436433TRLO1

XLON

369

152.20

10:44:39

00377436633TRLO1

XLON

157

152.20

10:44:39

00377436634TRLO1

XLON

523

152.00

10:44:59

00377436651TRLO1

XLON

528

151.80

10:45:00

00377436652TRLO1

XLON

1091

152.00

10:49:41

00377437579TRLO1

XLON

506

151.80

10:59:04

00377438019TRLO1

XLON

517

151.60

10:59:54

00377438127TRLO1

XLON

247

151.40

10:59:54

00377438128TRLO1

XLON

300

151.40

10:59:54

00377438129TRLO1

XLON

548

151.20

11:11:50

00377438823TRLO1

XLON

513

151.20

11:35:10

00377439851TRLO1

XLON

244

151.20

11:35:10

00377439852TRLO1

XLON

536

152.40

12:12:52

00377441493TRLO1

XLON

536

152.40

12:12:52

00377441494TRLO1

XLON

536

152.00

12:35:39

00377442500TRLO1

XLON

537

152.00

12:35:39

00377442501TRLO1

XLON

259

152.80

12:37:45

00377442557TRLO1

XLON

261

153.20

12:55:31

00377443208TRLO1

XLON

654

153.20

12:55:31

00377443209TRLO1

XLON

214

153.40

12:55:31

00377443210TRLO1

XLON

339

152.80

12:55:31

00377443211TRLO1

XLON

196

152.80

12:55:31

00377443212TRLO1

XLON

658

153.20

12:55:35

00377443213TRLO1

XLON

483

153.20

12:55:35

00377443214TRLO1

XLON

89

153.20

12:55:35

00377443215TRLO1

XLON

548

152.40

12:56:20

00377443253TRLO1

XLON

502

152.00

12:58:20

00377443340TRLO1

XLON

527

151.80

12:58:23

00377443379TRLO1

XLON

506

152.60

13:36:41

00377445511TRLO1

XLON

514

152.40

13:36:41

00377445513TRLO1

XLON

533

152.20

13:47:58

00377446218TRLO1

XLON

548

152.60

14:12:10

00377447674TRLO1

XLON

533

152.40

14:36:22

00377449428TRLO1

XLON

532

152.40

14:36:22

00377449429TRLO1

XLON

1057

152.60

14:36:23

00377449431TRLO1

XLON

1058

152.20

14:37:50

00377449499TRLO1

XLON

508

152.00

14:40:21

00377449716TRLO1

XLON

513

151.60

14:40:53

00377449761TRLO1

XLON

539

151.40

14:41:45

00377449797TRLO1

XLON

130

151.60

14:43:48

00377449889TRLO1

XLON

88

152.20

14:45:17

00377449946TRLO1

XLON

611

152.60

14:46:32

00377450009TRLO1

XLON

762

152.80

14:47:33

00377450044TRLO1

XLON

331

152.80

14:47:33

00377450045TRLO1

XLON

80

152.80

14:47:35

00377450055TRLO1

XLON

236

152.80

14:47:35

00377450056TRLO1

XLON

541

152.60

14:49:06

00377450215TRLO1

XLON

81

152.40

14:49:52

00377450259TRLO1

XLON

435

152.40

14:49:52

00377450260TRLO1

XLON

500

152.20

14:49:52

00377450261TRLO1

XLON

500

152.00

14:50:16

00377450281TRLO1

XLON

298

151.80

14:51:40

00377450408TRLO1

XLON

220

151.80

14:51:41

00377450409TRLO1

XLON

298

151.80

14:51:41

00377450410TRLO1

XLON

290

152.00

14:54:12

00377450560TRLO1

XLON

721

152.00

14:54:12

00377450561TRLO1

XLON

840

152.00

14:54:12

00377450562TRLO1

XLON

585

152.00

14:54:12

00377450563TRLO1

XLON

92

152.00

14:54:21

00377450571TRLO1

XLON

533

152.40

14:56:53

00377450807TRLO1

XLON

504

152.20

14:59:30

00377450924TRLO1

XLON

504

152.60

15:17:55

00377452046TRLO1

XLON

521

152.80

15:23:55

00377452393TRLO1

XLON

521

152.80

15:23:55

00377452394TRLO1

XLON

509

153.60

15:45:12

00377453890TRLO1

XLON

1023

153.60

15:52:59

00377454398TRLO1

XLON

464

153.40

15:53:00

00377454399TRLO1

XLON

48

153.40

15:53:00

00377454400TRLO1

XLON

511

153.40

15:53:00

00377454401TRLO1

XLON

464

153.20

15:53:41

00377454433TRLO1

XLON

272

153.20

15:53:41

00377454434TRLO1

XLON

1022

153.40

15:53:53

00377454442TRLO1

XLON

1090

153.40

15:56:15

00377454569TRLO1

XLON

1011

153.20

15:58:20

00377454768TRLO1

XLON

434

153.40

15:59:18

00377454831TRLO1

XLON

421

153.60

16:03:41

00377455130TRLO1

XLON

399

153.60

16:03:41

00377455131TRLO1

XLON

518

153.40

16:03:41

00377455132TRLO1

XLON

275

153.60

16:06:00

00377455352TRLO1

XLON

370

153.60

16:06:00

00377455353TRLO1

XLON

188

153.60

16:06:00

00377455354TRLO1

XLON

999

154.00

16:09:59

00377455743TRLO1

XLON

999

154.20

16:09:59

00377455744TRLO1

XLON

529

153.80

16:13:04

00377455920TRLO1

XLON

122

154.00

16:13:04

00377455921TRLO1

XLON

244

154.00

16:13:04

00377455922TRLO1

XLON

167

154.00

16:13:04

00377455923TRLO1

XLON

409

154.20

16:13:04

00377455924TRLO1

XLON

433

154.20

16:13:05

00377455926TRLO1

XLON

517

153.80

16:13:51

00377455967TRLO1

XLON

412

154.00

16:13:51

00377455968TRLO1

XLON

497

154.00

16:13:51

00377455969TRLO1

XLON

118

154.00

16:13:51

00377455970TRLO1

XLON

519

153.80

16:13:51

00377455971TRLO1

XLON

709

153.80

16:15:15

00377456098TRLO1

XLON

165

153.80

16:15:15

00377456099TRLO1

XLON

242

153.80

16:15:15

00377456100TRLO1

XLON

521

153.60

16:17:11

00377456267TRLO1

XLON

445

153.60

16:18:21

00377456384TRLO1

XLON

227

153.80

16:19:23

00377456484TRLO1

XLON

525

153.40

16:19:51

00377456539TRLO1

XLON

162

153.60

16:19:55

00377456542TRLO1

XLON

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 418144
EQS News ID: 2276520

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Funding Circle Holdings PLC Registered Shs

mehr Nachrichten