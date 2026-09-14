FUNDINNO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

FUNDINNO hat am 11.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,68 JPY. Im Vorjahresquartal waren 11,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 62,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 309,4 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 834,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at