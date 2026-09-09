DeepSeek Aktie
WKN DE: DEEP01 / ISIN: NETDEEP00001
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09.09.2026 03:55:20
Fundraising frenzy for China AI lab DeepSeek spawns costly shadow market
New investment round triggers rush of vehicles with escalating fees and five-year lock-upsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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