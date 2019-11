FUNET baut 400G-fähiges Netz mit ADVA FSP 3000 OLS

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass das CSC – IT Center for Science, das das finnische Wissenschafts- und Forschungsnetz (FUNET) betreibt, die ADVA-Technologie eingesetzt hat, um der stark steigenden Nachfrage nach hohen Datenraten gerecht zu werden. Die neue Lösung bietet den finnischen Universitäten und Forschungseinrichtungen jetzt eine äußerst zuverlässige Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 200Gbit/s. Das vollständig redundante Netz basiert auf dem offenen ADVA FSP 3000-Leitungssystem (OLS) und nutzt die QuadFlex™-Transponder sowie die hochflexible ROADM-Technologie von ADVA. Auf diese Weise kann FUNET schnell und einfach auf die steigende Nachfrage nach neuen Diensten und neuer Bandbreite reagieren. Die kontinuierliche Absicherung der Glasfaserinfrastruktur wird durch die Überwachungslösung ALM von ADVA gewährleistet. Das Netz ist bereits für eine Erweiterung auf Datenraten von 400Gbit/s vorbereitet, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der finnischen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen (F&E) jetzt und in den kommenden Jahren erfüllt werden.

"Die offene, zukunftssichere Technologie von ADVA ermöglicht es uns, die Ambitionen der finnischen Forscher, Wissenschaftler und Studenten zu unterstützen. Sie benötigen ständigen Zugriff auf Anwendungen mit hoher Bandbreite und verbesserten Datenaustausch. Mit diesem Netz können wir auf flexible und hocheffiziente Weise schnelle unterbrechungsfreie Dienste bereitstellen", sagte Matti Laipio, Development Manager, FUNET Network, CSC – IT Center for Science. "Unser neues Netz verbindet mehr als 80 Organisationen in Finnland sowohl untereinander als auch mit anderen Wissenschaftsnetzen in Nordeuropa sowie der ganzen Welt. Die Lösung bietet Forschern auch einen schnellen Zugang zum Hochleistungs-Supercomputer in Kajaani. Was dieses Netz jedoch so wertvoll macht, sind seine hohe Übertragungsraten und die problemlose Ausbaufähigkeit zu noch höheren Kapazitäten. Durch die inhärente Skalierbarkeit der modularen ADVA FSP 3000 wissen wir, dass wir den Anforderungen von Wissenschaft und Forschung auch in Zukunft immer gerecht werden können."

FUNET nutzt die optische Übertragungstechnik ADVA FSP 3000 für sein Weitverkehrsnetz und maximiert so die Kosteneffizienz und Bandbreitennutzung. Die Lösung wurde entwickelt, um höchste Anforderungen an Dichte, Sicherheit und Energieeffizienz zu erfüllen. Dank der filterlosen, farblosen und richtungslosen ROADM-Technologie, die eine sogenannte Flexgrid-Architektur erzeugt, kann FUNET optische Verbindungen zwischen beliebigen Knoten sofort aufbauen und umleiten. Die Glasfaserinfrastruktur wird von der ADVA ALM-Lösung rund um die Uhr auf höchste Netzverfügbarkeit und Servicezuverlässigkeit überwacht. FUNET nutzt außerdem ADVAs Netzmanagementsoftware Ensemble Controller, um die Bedienung zu vereinfachen und das gesamte Netz durchgängig zu steuern. Die Übertragungstechnik von ADVA offen für Signale aus Geräten anderer Hersteller und ermöglicht so einfache Verbindungen zu anderen wichtigen europäischen Forschungs- und Wissenschaftsnetzen, einschließlich SUNET und NORDUnet.

"Unsere offene Technologie ist ideal für die Erstellung einer skalierbaren, disaggregierten Weitverkehrsarchitektur wie das neue 400Gbit/s-fähige Netz von FUNET. In enger Zusammenarbeit mit dem Team von FUNET konnten wir eine Lösung entwickeln, die allen Anforderungen gerecht wird und einen reibungslosen Rollout in allen Teilen des Landes gewährleistet", kommentierte Ari Salomaa, Vertriebsleiter, Finnland bei ADVA. "Bei diesem Einsatz geht es darum, Akademikern und Wissenschaftlern in einer Vielzahl von Bereichen Möglichkeiten zu eröffnen, die über ihre bisherigen Grenzen hinausgehen. Durch die Nutzung von erstklassigen Internetdiensten und modernsten datenintensiven Tools kann die finnische Forschungsgemeinschaft noch intensiver zusammenarbeiten und gemeinsam Innovationen vorantreiben.”

