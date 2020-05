Funke Mediengruppe startet Apothekenmagazin für Frauen

ESSEN (dpa-AFX) - Die Konkurrenz auf dem deutschen Markt der Apotheken-Zeitschriften wird größer. Die Funke Mediengruppe steigt mit einem Magazin ein, das sich speziell an Frauen richtet. Ab diesem Mittwoch liege die erste Ausgabe von "deine Apotheke" in rund 5000 Apotheken in Deutschland aus, teilte das Essener Medienhaus der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Startauflage liege bei einer halben Million, das Magazin erscheint monatlich.

Das Konzept ist ähnlich wie das bei anderen Magazinen: Die Zeitschrift kann als Serviceangebot kostenlos mitgenommen werden, die Apotheker tragen die Kosten.

Funke-Geschäftsführer Andreas Schoo betonte, dass das Magazin hochwertige und professionelle Lifestyle-Inhalte in Kiosk-Qualität biete und eine Ergänzung zu den bereits in Apotheken vorhandenen Gesundheitstiteln sei. Kooperationspartner ist der Pharmagroßhändler Phoenix. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung von Phoenix Deutschland, Marcus Freitag, betonte: "Mit dem Heft stoßen wir in eine interessante Marktlücke vor. Wir ermöglichen den Apotheken, mit einer qualitativ hochwertigen Frauenzeitschrift, wie der Zeitschriftenhandel sie millionenfach verkauft, bestehende Kunden zu binden oder neue zu gewinnen."

Der Wettbewerb in diesem Marktsegment ist in den vergangenen Jahren größer geworden. Den größten Anteil hat nach wie vor der Wort & Bild Verlag mit der "Apotheken Umschau". Vor gut einem Jahr startete Hubert Burda Media das Kundenmagazin "My life"./rin/DP/men