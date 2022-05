Funkturmbetreiber Vantage Towers will weiter wachsen

Berlin (Reuters) - Der Funkturm-Betreiber Vantage Towers will im laufenden Geschäftsjahr Umsatz und Ergebnis ausbauen.

Ziel sei es, die Erlöse um drei bis fünf Prozent zu erhöhen, teilte die Vodafone-Tochter am Montag mit. Es werde ein bereinigtes Betriebsergebnis (EbitdaaL) zwischen 550 und 570 Millionen Euro angepeilt. In dem im März abgelaufenen Geschäftsjahr kletterte das Betriebsergebnis um 3,6 Prozent auf 543 Millionen Euro und der Umsatz stieg dank neuer Mietverträge um 4,6 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro.

Vantage Towers kündigte an, weiter zu investieren, auch um dem Mobilfunkanbieter 1&1 den Zugriff auf Funktürme zu erleichtern. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Partnerschaft geschlossen. Insidern zufolge hat Vantage Towers ein Auge auf das Funkturmgeschäft der Deutschen Telekom geworfen. Offiziell hat sich die in Düsseldorf ansässige Firma, die in zehn Ländern insgesamt 82 Standorte betreibt, dazu noch nicht geäußert.