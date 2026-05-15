FunPep Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FunPep Company hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,03 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -18,240 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at