FunPep Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FunPep Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FunPep Company ein Ergebnis je Aktie von -7,990 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,3 Millionen JPY – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,3 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at