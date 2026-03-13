Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
13.03.2026 13:02:00
Furcht vor Regulierung: Apple senkt in China freiwillig die App-Store-Provision
Noch vor einem möglichen Eingriff durch die chinesische Marktaufsicht hat Apple seinen App-Store-Vertriebspreis leicht gesenkt. Zuvor gab es Druck aus Peking.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
12.03.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.03.26
|Apple-Aktie: Rekrutierung durch Übernahme - Das steckt hinter dem 1-Personen-Deal (finanzen.at)
|
10.03.26
|Apple-Aktie fester: Verbände lehnen Kompromiss zur Tracking-Abfrage ab (dpa-AFX)
|
10.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.03.26
|Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot (finanzen.at)
|
04.03.26
|Apple-Aktie gibt nach: UBS sieht keine spürbare Belebung im App-Store-Geschäft (dpa-AFX)
|
03.03.26
|China im Blick: Hoffnungen ruhen auf neuem iPhone 17e - Apple-Aktie tiefer (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)