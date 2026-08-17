fureasu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

fureasu gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

fureasu hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,39 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -27,730 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 32,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at