fureasu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

fureasu hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 45,94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte fureasu -21,560 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,20 Prozent auf 1,47 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,03 Milliarden JPY gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 196,21 JPY beziffert, während im Vorjahr -103,650 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,72 Prozent auf 7,64 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at