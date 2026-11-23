HomesToLife Aktie
WKN DE: A40GLP / ISIN: KYG458061093
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23.11.2026 16:24:14
Furniture retailer HomesToLife 9M profit down 73% on foreign exchange losses
Net revenue grows 7% to US$295.6 million in the first nine months of 2026, with earnings per share at US$0.04Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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