|
05.02.2026 06:31:28
Fursys hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Fursys hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 719,46 KRW. Im Vorjahresviertel waren 889,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,78 Prozent zurück. Hier wurden 92,06 Milliarden KRW gegenüber 99,82 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3092,28 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Fursys ein Gewinn pro Aktie von 5333,00 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,13 Prozent auf 358,20 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Fursys 385,71 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.