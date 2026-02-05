Fursys hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fursys hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 719,46 KRW. Im Vorjahresviertel waren 889,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,78 Prozent zurück. Hier wurden 92,06 Milliarden KRW gegenüber 99,82 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3092,28 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Fursys ein Gewinn pro Aktie von 5333,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,13 Prozent auf 358,20 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Fursys 385,71 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at