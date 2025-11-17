Fursys informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fursys hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 1520,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fursys noch ein Gewinn pro Aktie von 539,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,57 Prozent auf 80,06 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 92,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at