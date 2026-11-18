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18.11.2026 06:31:28
Fursys: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Fursys präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2345,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1520,00 KRW erwirtschaftet worden.
Fursys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97,13 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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