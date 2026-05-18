Fursys stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fursys hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 743,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 520,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Fursys im vergangenen Quartal 97,64 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fursys 103,74 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at