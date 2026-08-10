Furubayashi Shiko: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Furubayashi Shiko hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 139,39 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 89,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,96 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,35 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at