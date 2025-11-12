Furubayashi Shiko legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Furubayashi Shiko hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,50 JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,37 Milliarden JPY – ein Plus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Furubayashi Shiko 4,32 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at