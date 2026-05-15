Furubayashi Shiko: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Furubayashi Shiko hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 40,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Furubayashi Shiko 115,11 JPY je Aktie verdient.

Furubayashi Shiko hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at