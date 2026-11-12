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12.11.2026 06:31:28
Furubayashi Shiko vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Furubayashi Shiko hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 118,21 JPY, nach 10,50 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,44 Prozent auf 4,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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