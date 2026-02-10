10.02.2026 06:31:29

Furubayashi Shiko: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Furubayashi Shiko hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 70,25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Furubayashi Shiko 103,19 JPY je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 4,87 Milliarden JPY, gegenüber 4,93 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,32 Prozent präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 285,05 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 222,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 18,10 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 17,87 Milliarden JPY.

