11.11.2025 06:31:28
Furukawa Battery veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Furukawa Battery hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Furukawa Battery ein Ergebnis je Aktie von -14,050 JPY vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 18,47 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
