Furukawa Battery veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Furukawa Battery hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Furukawa Battery ein Ergebnis je Aktie von -14,050 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 18,47 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at