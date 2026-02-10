Furukawa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Furukawa hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 143,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Furukawa 135,71 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52,34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at