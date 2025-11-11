|
Furukawa Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Furukawa Electric hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 110,65 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 92,50 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 316,94 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 296,81 Milliarden JPY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
