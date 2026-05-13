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13.05.2026 06:31:29
Furukawa Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Furukawa Electric hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 525,86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 241,32 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Furukawa Electric mit einem Umsatz von insgesamt 358,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 319,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1030,17 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 473,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1 307,56 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Furukawa Electric 1 201,76 Milliarden JPY umgesetzt.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 751,77 JPY ausgegangen, während der Umsatz auf 1 292,13 Milliarden JPY prognostiziert worden war.
Redaktion finanzen.at
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