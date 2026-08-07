Furukawa Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Furukawa Electric hat am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 365,22 Milliarden JPY gegenüber 293,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at