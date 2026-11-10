Furukawa Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Furukawa Electric hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,15 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,34 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at