Furukawa Electric informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Furukawa Electric hat am 13.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34,94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 135,30 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,05 Prozent auf 228,60 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 248,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 34,94 JPY sowie einen Umsatz von 226,79 Milliarden JPY prognostiziert.

Furukawa Electric hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 143,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 141,88 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 930,50 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 811,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 99,12 JPY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 900,86 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at