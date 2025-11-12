Furukawa Electric öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Furukawa Electric hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Furukawa Electric 2,15 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at