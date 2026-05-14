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14.05.2026 06:31:29
Furukawa Electric öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Furukawa Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 0,790 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 2,29 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,10 Milliarden USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,42 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 8,68 Milliarden USD gegenüber 7,88 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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