Furukawa Electric präsentierte Quartalsergebnisse

Furukawa Electric hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 320,48 JPY gegenüber 73,30 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 338,23 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 311,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

