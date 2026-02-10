Furukawa Electric stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Furukawa Electric hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Furukawa Electric 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,20 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at