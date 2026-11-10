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10.11.2026 06:31:29
Furukawa Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Furukawa Electric ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Furukawa Electric die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51,95 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Furukawa Electric 11,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 372,47 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 316,94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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