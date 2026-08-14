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14.08.2026 06:31:29
Furukawa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Furukawa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 124,62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Furukawa 70,23 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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