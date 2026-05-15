Furukawa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Furukawa hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 96,03 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Furukawa 138,58 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Furukawa im vergangenen Quartal 61,11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Furukawa 55,02 Milliarden JPY umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 384,65 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 510,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,90 Prozent auf 211,08 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 201,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at