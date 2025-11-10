Furukawa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Furukawa lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 74,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 175,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 49,04 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 45,87 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at