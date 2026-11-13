Furukawa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Furukawa hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 173,06 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 74,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,07 Prozent auf 69,18 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at