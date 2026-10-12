Furuno Electric hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Furuno Electric hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 160,28 JPY. Im Vorjahresviertel waren 210,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,90 Prozent auf 41,80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at