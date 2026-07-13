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13.07.2026 06:31:29
Furuno Electric: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Furuno Electric hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 154,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 111,75 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Furuno Electric im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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