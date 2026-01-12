|
Furuno Electric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Furuno Electric gab am 09.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 98,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 109,83 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,10 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
