Furuno Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Furuno Electric hat am 09.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 108,36 JPY. Im letzten Jahr hatte Furuno Electric einen Gewinn von 92,39 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Furuno Electric in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 33,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 529,53 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 362,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 140,62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Furuno Electric 126,95 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at