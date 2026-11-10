FURUSATO Maruka: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FURUSATO Maruka hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,75 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FURUSATO Maruka 16,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat FURUSATO Maruka im vergangenen Quartal 41,99 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FURUSATO Maruka 37,44 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at